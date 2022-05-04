أبرزها مسيرة “الشداد”.. فعاليات نادي الإبل تجذب زوار البوليفارد في ثاني أيام العيد (صور)

شهدت الفعاليات التي يُقدمها نادي الإبل خلال أيام العيد، إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من الزوار الذين تجاوز عددهم 100 ألف زائر في اليوم الثاني، حيث كانت أبرز الفعاليات مسيرة كأس “الشداد”.
ويُرمز إلى “الشداد” بأنه الكأس الذي ظهر لأول مرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابقة، وتمت صناعته في إيطاليا من الذهب الخالص.
وجذبت خيمة البادية التي توسطت رياض سيتي بوليفارد الزوار، حيث تحتوي على نمط الحياة القديم وتُقدم لزوارها تجربة عيش مختلفة عبر التصوير بالأزياء التراثية والأطعمة الشعبية والقهوة السعودية وعازف الربابة. وفق “أخبار 24”.
وانطلقت العروض منذ اليوم الأول للعيد بالاستقبال في منطقة سكوير2 في بيت الشعر ثم استديو التصوير الفوري بالزي التراثي، الذي وجد إقبالاً من الأطفال وركن كأس “الشداد” والمعرض المفتوح.