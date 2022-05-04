بينهم الملك سلمان والملك فيصل.. صورة تاريخية تضم خمسة من ملوك البلاد خلال تأديتهم العرضة

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز صورة تاريخية، ضمت 5 من ملوك البلاد خلال تأديتهم العرضة السعودية قبل نحو 51 عاماً، كان من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وظهر في الصورة كل من الملك فيصل وعلى يساره الملك سلمان وعلى يمينه الملك خالد، وخلفه كل من الملك فهد والملك عبدالله، كما يظهر في الصورة الأمير سعود الفيصل.
وبينت الصورة الملوك الخمسة بالإضافة إلى الأمير سعود الفيصل في حالة من الفرح والسعادة خلال تأديتهم العرضة التاريخية، وذلك في الرياض عام 1392 هـ.
الفهد والعرضة.. موروث شعبي مهيب يثير العزائم..
صورة تاريخية تجمع 5 ملوك عظماء..
الملك فيصل والملك خالد و #الملك_فهد والملك عبدالله طيب الله ثراهم والملك سلمان حفظه الله يؤدون العرضة السعودية في الرياض عام 1392هـ pic.twitter.com/bYzKApF25h
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) May 3, 2022
وفق “أخبار 24”.