نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تكدس كبير للمُسافرين بمطار جدة.. وفتح بوابة الطوارئ للتسهيل على القادمين والمغادرين
04/05/2022   11:06 ص

تكدس كبير للمُسافرين بمطار جدة.. وفتح بوابة الطوارئ للتسهيل على القادمين والمغادرين

+ = -
1132

تكدست أعداد كبيرة من الرُكاب في الصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، الأمر الذي دفع سلطات المطار إلى فتح بوابة مخرج الطوارئ للتسهيل على المُعتمرين القادمين إلى المملكة والمغادرين منها.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، تكدس المُسافرين بالصالة الشمالية في انتظار انتهاء الإجراءات ومغادرة الرحلات الخاصة بهم.

وجرى فتح البوابة رقم 3 للمُغادرين في الصالة الشمالية بالمطار، كما تم وضع نقاط أمنية لمنع غير المُسافرين من دخوله.

وفق “أخبار 24”.

تكدس كبير للمُسافرين بمطار جدة.. وفتح بوابة الطوارئ للتسهيل على القادمين والمغادرين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885209193.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.