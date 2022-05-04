تكدس كبير للمُسافرين بمطار جدة.. وفتح بوابة الطوارئ للتسهيل على القادمين والمغادرين

تكدست أعداد كبيرة من الرُكاب في الصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، الأمر الذي دفع سلطات المطار إلى فتح بوابة مخرج الطوارئ للتسهيل على المُعتمرين القادمين إلى المملكة والمغادرين منها.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، تكدس المُسافرين بالصالة الشمالية في انتظار انتهاء الإجراءات ومغادرة الرحلات الخاصة بهم.
وجرى فتح البوابة رقم 3 للمُغادرين في الصالة الشمالية بالمطار، كما تم وضع نقاط أمنية لمنع غير المُسافرين من دخوله.
فيديو | لقطات من تكدس المسافرين في الصالة الشمالية في #مطار_الملك_عبدالعزيز #الإخبارية pic.twitter.com/gqgmhzXRuR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2022
فيديو | مراسل #الإخبارية خالد المطرفي:
فتح بوابة مخرج الطوارئ في الصالة الشمالية في #مطار_الملك_عبدالعزيز للتسهيل على المعتمرين القادمين إلى #المملكة والمغادرين منها pic.twitter.com/7tOy2GS3E4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2022
فيديو | فتح البوابة رقم 3 للمغادرين في الصالة الشمالية في #مطار_الملك_عبدالعزيز #الإخبارية pic.twitter.com/kMj29BJvME
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2022
وفق “أخبار 24”.