مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة و”التعافي” وارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، ارتفاعاً في الإصابات الجديدة والوفيات المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاضاً في الحالات الحرجة وحالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 124 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 22 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 754464 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض في منحنى الحالات الحرجة ؛ حيث تم تسجيل خروج حالتين من العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 50 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 108 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 742127 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة عن يوم أمس الذي لم يشهد أي وفيات، حيث تم اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9094 حالة وفاة.