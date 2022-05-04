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رياضة > مكافآت خاصة للاعبي الاتحاد من أجل حسم لقب دوري المحترفين
04/05/2022   4:25 م

مكافآت خاصة للاعبي الاتحاد من أجل حسم لقب دوري المحترفين

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حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد، على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الفوز بالمباريات المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحسم لقب البطولة.

وقررت إدارة الاتحاد، وفقا لـ”الشرق الأوسط”، رصد مكافآت خاصة للاعبين في تحقيقهم الفوز في المباريات المتبقية للفريق بالدوري أمام الفتح والهلال والطائي والاتفاق والباطن، لتحفيزهم على بذل كل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم وبما يتسق مع العمل الإداري والفني لتهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً وفنياً للمباريات.

وتعاهد لاعبو الاتحاد على خوض المواجهات الخمس المتبقية للفريق في منافسات دوري المحترفين، باعتبارها مباريات كؤوس والتتويج باللقب الغائب عن خزينة النادي منذ 2009.

ويتربع الاتحاد على صدارة ترتيب فرق دوري المحترفين بـ60 نقطة جمعها من 25 مباراة خاضها، حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات، بينما خسر مثلها، وسجل الفريق 54 هدفاً واستقبل 20 هدفاً.

مكافآت خاصة للاعبي الاتحاد من أجل حسم لقب دوري المحترفين

رياضة
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