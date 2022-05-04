إدارة الشباب تؤجل حسم مصير المدرب “سوموديكا”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، قرر تأجيل حسم مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المدرب الروماني ماريوس سوموديكا.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية” إن إدارة الشباب قررت تأجيل البت في مصير سوموديكا، إلى نهاية الموسم الجاري، وللتركيز في هذه الفترة على محاولة كسب المقعد الثاني المؤهل إلى دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة.
وأوضحت المصادر، أن إدارة خالد البلطان، تملك بندًا في عقد المدرب يمنحهم إمكانية التجديد معه لموسم جديد، إلى جانب إضافة مزايا مالية جديدة، يتفق عليها الطرفان.