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رياضة > الفيصلي يعاود تدريباته والمدلج يؤكد أهمية المرحلة المقبلة
04/05/2022   4:25 م

الفيصلي يعاود تدريباته والمدلج يؤكد أهمية المرحلة المقبلة

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عاود فريق نادي الفيصلي تدريباته على ملعب النادي بمدينة حرمة بعد الإجازة التي منحها المدير الفني مارينوس أوزونيدس للاعبين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعقد رئيس مجلس الإدارة فهد بن عبدالمحسن المدلج اجتماعاً مع اللاعبين هنأهم فيه يعيد الفطر، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة وضرورة بذل المزيد من الجهد مثمناً لهم ما قدموه من جهود خلال الفترة السابقة.

وعمد الجهاز الفني على تطبيق تمارين لياقية باستخدام الكرة قبل أن يفرض المدير الفني تمارين تكتيكية بمساحات مختلفة، واختتم المران بتمارين الكرات الثابتة.وفق “أخبار 24”.

الفيصلي يعاود تدريباته والمدلج يؤكد أهمية المرحلة المقبلة

رياضة
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