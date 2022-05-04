مانشستر يونايتد يصارع باريس سان جيرمان على نجم لاتسيو الإيطالي

دخل مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في صراع من أجل التعاقد مع لاعب لاتسيو الإيطالي، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب يونايتد بحسب “بي بي سي” في التعاقد مع سافيتش ضمن خطة تدعيم الفريق بالموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن مهمة مانشستر يونايتد في التعاقد مع سافيتش لن تكون سهلة في ظل رغبة باريس سان جيرمان في ضم اللاعب الصربي.وفق “أخبار 24”.
ويلعب ميلينكوفيتش سافيتش (27 عاما) في لاتسيو منذ انتقاله إليه قادما من جينك البلجيكي بصيف 2015 مقابل 18 مليون يورو.