إيغالو بعد الهزيمة من الفيحاء: بطولة الدوري لم تحسم حتى الآن

أكد مهاجم نادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو على تمسك فريقه بالمنافسة على لقب الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم الخسارة من الفيحاء بهدف.
وقال الدوسري في تصريحات تلفزيوينة لقنوات “SSC TV” : ” التوفيق حرمنا من تسجيل العديد من الأهداف خلال مباراة الفيحاء”.
وأضاف: “ضغط المباريات تسبب في تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة”.
وشدد: ” بطولة الدوري لم تحسم حتى الآن، نعم الوضع أكثر صعوبة لكنه ليس مستحيلا”.
ويتصدر نادي الاتحاد ترتيب دوري المحترفين برصيد 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال لكن الأخير لديه مباراة مؤجلة إضافة إلى مواجهة مباشرة بين الفريقين.وفق “أخبار 24”.