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رياضة > بالفيديو.. سالم الدوسري: أخطاؤنا كلفتنا الهزيمة.. والهلال لا يعرف المستحيل
04/05/2022   4:25 م

بالفيديو.. سالم الدوسري: أخطاؤنا كلفتنا الهزيمة.. والهلال لا يعرف المستحيل

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شدد لاعب نادي الهلال، سالم الدوسري على تمسكه بحظوظ فريقه في المنافسة على لقب الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم الخسارة من الفيحاء بهدف.

وقال الدوسري في تصريحات تلفزيوينة لقنوات “SSC TV” : ” هذه كرة القدم يوم تفوز ويوم تخسر، الهزيمة اليوم كانت بأخطائنا والفيحاء كانوا موفقين”.

وأضاف: “أمر طبيعي أي نادٍ يمر بتراجع النتائج من ضغط المباريات لكن جمهور الهلال متعود على الفوز المتتالي والانتصارات وإن شاء الله تعود الأمور لطبيعتها”.

وعن المنافسة على الدوري قال: “الهلال لا يعرف المستحل وما زال هناك جولات متبقية، لا أتحدث عن فريق منافس وفقط أبحث مع فريقي عن تحقيق الانتصارات حتى آخر جولة”.وفق “أخبار 24”.

ويتصدر نادي الاتحاد ترتيب دوري المحترفين برصيد 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال لكن الأخير لديه مباراة مؤجلة إضافة إلى مواجهة مباشرة بين الفريقين.

بالفيديو.. سالم الدوسري: أخطاؤنا كلفتنا الهزيمة.. والهلال لا يعرف المستحيل

رياضة
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