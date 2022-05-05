“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية على مكة وعسير وارتفاع أمواج في المدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء عدد من المناطق بينها مكة المكرمة وعسير اليوم (الخميس) بأمطار رعدية، فيما تشهد أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج.
وأوضح المركز، أن أجزاءً من منطقة مكة المكرمة ستكون على موعد مع أمطار رعدية، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية حتى الساعة الـ 8 مساءً، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.
ولفت إلى أن أجزاءً من مناطق المدينة المنورة وتبوك ومكة المكرمة ستتأثر برياح نشطة ونشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج حتى الساعة الـ 7 مساءً، فيما ستشهد أجزاء من منطقة الحدود الشمالية عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية حتى الساعة 8 مساءً. وفق “أخبار 24”.