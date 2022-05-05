تعرفها بهذه العلامات.. تحذير من رسائل احتيالية عبر “واتساب”

حذّر أخصائي الأمن في شركة “كومباريتيك” للتكنولوجيا، برايان هيجينز، من الرسائل الاحتيالية على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، والتي غالبًا ما تأتي على شكل أرقام غير معروفة.
وأوضح أنه يجب حذف الرسائل الواردة من جهات الاتصال غير المعروفة التي تحاول حث المستقبل على التفاعل، مع تجنب فتح الرسائل التي تحتوي على الهدايا المجانية، وذلك حتى لو بدا أنها من علامة تجارية معروفة.
ونصح بتجنب الروابط الضارة على واتساب، والتي تحتوي على روابط قابلة للنقر، مشددًا على ضرورة فحص الرابط من خلال كتابته يدويًا في متصفح آخر. وفق “أخبار 24”.