نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > تعرفها بهذه العلامات.. تحذير من رسائل احتيالية عبر “واتساب”
05/05/2022   5:22 ص

تعرفها بهذه العلامات.. تحذير من رسائل احتيالية عبر “واتساب”

+ = -
1210

حذّر أخصائي الأمن في شركة “كومباريتيك” للتكنولوجيا، برايان هيجينز، من الرسائل الاحتيالية على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، والتي غالبًا ما تأتي على شكل أرقام غير معروفة.

وأوضح أنه يجب حذف الرسائل الواردة من جهات الاتصال غير المعروفة التي تحاول حث المستقبل على التفاعل، مع تجنب فتح الرسائل التي تحتوي على الهدايا المجانية، وذلك حتى لو بدا أنها من علامة تجارية معروفة.

ونصح بتجنب الروابط الضارة على واتساب، والتي تحتوي على روابط قابلة للنقر، مشددًا على ضرورة فحص الرابط من خلال كتابته يدويًا في متصفح آخر. وفق “أخبار 24”.

تعرفها بهذه العلامات.. تحذير من رسائل احتيالية عبر “واتساب”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885209284.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.