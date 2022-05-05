“التجارة” تعلن ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة في أسعار قراءة العدادات

أعلنت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم الأربعاء، ضبط عمالة محطات وقود تلاعبت في أسعار قراءة العدادات من خلال استرجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى.
وأوضحت، أنه إشارة للبلاغات الواردة وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالوقوف على عدد من المحطات، وتم التحقق من سلامة المضخات وتبين قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدد من مضخات الوقود وتغييرها للسعر الأعلى.
وأضافت أن خاصية إعادة قراءات مضخات الوقود لحفظ آخر 10 قراءات سابقة هي لأغراض محاسبية تتم العودة إليها في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات، مشيرةً إلى أنه ستتم دراسة إمكانية تقنين هذه الخاصية بالتنسيق مع الشركات المصنعة بما يخدم مصلحة المستهلك. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه جارٍ استكمال الإجراءات وضبط المخالفات في عدد من محطات الوقود في المنطقة الشرقية وجدة وإحالة العمالة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة.