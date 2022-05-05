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جديد المحليات > البنك المركزي: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس بمقدار 0.5%
05/05/2022   5:21 ص

البنك المركزي: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس بمقدار 0.5%

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أعلن البنك المركزي أمس الأربعاء أنه اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75%.

وأضاف أنه رفع أيضاً معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.5% من 0.75 إلى 1.25%.

وقرر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بـ 50 نقطة أساس ليصبح 1.50%، ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)بـ 25 نقطة أساس ليصبح 2.75%، ورفع سعر إعادة الشراء (الريبو) بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.75%، فيما رفعت الإمارات والبحرين سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة، والكويت 25 نقطة أساس. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن البنك المركزي الأمريكي أعلن عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في 22 عاما، موضحاً أن قرار رفع الفائدة الأمريكية اتخذ بالإجماع، وأنه اتخذ لاحتواء التضخم.

البنك المركزي: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس بمقدار 0.5%

جديد المحليات
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