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رياضة > “دونيس” يُعد “الفتح” لمواجهة “الاتحاد” بجرعة تكتيكية مُكثفة
05/05/2022   5:21 ص

“دونيس” يُعد “الفتح” لمواجهة “الاتحاد” بجرعة تكتيكية مُكثفة

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واصل فريق الفتح مساء أمس (الأربعاء) على ملعب النادي الرديف تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الاتحاد يوم (الجمعة) المقبل ضمن الجولة السادسة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانطلقت التدريبات بعمليات الإحماء، بعدها عمد المدير الفني دونيس لتكثيف الجوانب التكتيكية على مساحات مختلفة من خلال التحرك بدون كرة والضغط على حاملها.

واختتم دونيس المران بمناورة على مساحة منتصف الملعب طبق خلالها طرق لعب متنوعة في الجانبين الدفاعي والهجومي، وأوقف المدير الفني اللعب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين. وفق “أخبار 24”.

“دونيس” يُعد “الفتح” لمواجهة “الاتحاد” بجرعة تكتيكية مُكثفة

رياضة
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