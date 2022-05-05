مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والإصابات الجديدة والوفيات وزيادة حالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، ارتفاعاً في الحالات الحرجة والإصابات الجديدة، والوفيات المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية وزيادة في حالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 159 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 35 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 754623 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة عن يوم أمس، حيث تم اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9096 حالة وفاة.
وأشارت إلى ارتفاع ملحوظ في منحنى الحالات الحرجة ؛ حيث تم تسجيل دخول 5 حالات جديدة إلى غرف العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 55 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 112 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 742239 حالة.