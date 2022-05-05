تعرّف على المحافظين الجدد الذين صدرت أوامر ملكية بتعيينهم اليوم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أوامر ملكية تضمنت تعيين 3 محافظين للطائف والأحساء وجدة، ونستعرض بعض المعلومات عنهم.
الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظاً للطائف:
شغل الأمير سعود بن نهار بن سعود منصب وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق ووكيل الشؤون التنظيمية والسياسات المكلف، منذ مارس 2021م، كما سبق له العمل وكيلا للتخطيط في وزارة السياحة، ورئيساً لتطوير النقل في هيئة تطوير الرياض.
– الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظا للأحساء:
شغل الأمير سعود بن طلال بن بدر الذي عين اليوم محافظا للأحساء، منصب المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، كما عمل مديراً عاماً للتعاون الدولي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليا” بين عامي 2014 و2016م. وفق “أخبار 24”.
وحصل الأمير سعود على ماجستير في العلاقات الدولية والقانون الدولي من جامعة كينيت الأمريكية وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات والإدارة والتنظيم من جامعة “سافوك” الأمريكية أيضاً.
– الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظا لجدة:
شغل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي والذي صدر أمر ملكي اليوم بتعيينه محافظاً لجدة، منصب مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، ومحافظ جدة المكلف.