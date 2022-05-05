السفارة في جورجيا تحذر من التعرض للسرقة وتقدم هذه التنبيهات

نصحت سفارة المملكة في جورجيا اليوم الخميس المواطنين المتواجدين هناك بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة وتجنب التواصل مع الغرباء.
وأوضحت أنها لاحظت تعرض بعض المواطنين السياح في مدينة تبليسي وسط البلد، وفي شارع مرجان شفيلي، وساحة مدينة باتومي لحالات سرقة بشكل متكرر ومحترف.
وأضافت أن حالات السرقة حدثت من قبل أطفال يدعون التسول، وأنه تجنبا للوقوع في مثل هذه الحالات تود السفارة تنبيه المواطنين القادمين إلى جورجيا لعدد من الأمور. وفق “أخبار 24”.
وقالت إنه يجب تجنب الخروج بمقتنيات ثمينة مثل الساعات والمجوهرات، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، وأخيرا الابتعاد عن الأماكن المشبوهة، وتجنب التواصل مع الغرباء، والتواصل مع السفارة عند الحاجة أو لطلب المساعدة عبر هاتف السفارة (00995598033300).