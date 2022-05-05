نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > السفارة في جورجيا تحذر من التعرض للسرقة وتقدم هذه التنبيهات
05/05/2022   9:55 م

السفارة في جورجيا تحذر من التعرض للسرقة وتقدم هذه التنبيهات

+ = -
937

نصحت سفارة المملكة في جورجيا اليوم الخميس المواطنين المتواجدين هناك بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة وتجنب التواصل مع الغرباء.

وأوضحت أنها لاحظت تعرض بعض المواطنين السياح في مدينة تبليسي وسط البلد، وفي شارع مرجان شفيلي، وساحة مدينة باتومي لحالات سرقة بشكل متكرر ومحترف.

وأضافت أن حالات السرقة حدثت من قبل أطفال يدعون التسول، وأنه تجنبا للوقوع في مثل هذه الحالات تود السفارة تنبيه المواطنين القادمين إلى جورجيا لعدد من الأمور. وفق “أخبار 24”.

وقالت إنه يجب تجنب الخروج بمقتنيات ثمينة مثل الساعات والمجوهرات، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، وأخيرا الابتعاد عن الأماكن المشبوهة، وتجنب التواصل مع الغرباء، والتواصل مع السفارة عند الحاجة أو لطلب المساعدة عبر هاتف السفارة (00995598033300).

السفارة في جورجيا تحذر من التعرض للسرقة وتقدم هذه التنبيهات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885209355.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.