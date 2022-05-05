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جديد المحليات > وفاة الداعية الكويتي حسين علي الهاجرى.. ووزير الشؤون الإسلامية ينعاه
05/05/2022   9:54 م

وفاة الداعية الكويتي حسين علي الهاجرى.. ووزير الشؤون الإسلامية ينعاه

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نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الخميس)، الداعية الكويتي حسين علي الهاجري، الذي وافته المنية خلال رحلة علاج من الفشل الكلوي بتركيا.

وعبر آل الشيخ عن حزنه لوفاة الهاجري، مبيناً أنه عرفه حسن الخُلق، منافحاً عن منهَج السّلف الصالح وناشراً له، محباً للناس مشفقاً عليهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسِع رحمته وعفوه ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر.

وترحم عدد من الدعاة والأكاديميين على الفقيد، معددين مناقبه، لافتين إلى أنه عرف بالسماحة والبشاشة، وحب الخير واتباع السنة، لافتين إلى أنه سيصلى على جثمانه ويوارى الثرى بمقبرة صبحان عقب عصر غد الجمعة. وفق “أخبار 24”.

وأعاد عدد منهم عبر وسم على موقع “تويتر” باسم الفقيد؛ تداول مقاطع فيديو دعوية له، وعدداً من رسائله، وإسهاماته.

وفاة الداعية الكويتي حسين علي الهاجرى.. ووزير الشؤون الإسلامية ينعاه

جديد المحليات
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