صدور أوامر ملكية.. بينها إنشاء هيئتين لتطوير الطائف والأحساء وتعيين محافظ جديد لجدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) عدداً من الأوامر الملكية.
فيما يلي نصوصها:
الأمر الملكي الأول:
أولاً: إنشاء هيئة لتطوير الطائف.
ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثا : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
رابعاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
الأمر الملكي الثاني:
أولاً: إنشاء هيئة لتطوير الأحساء.
ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. وفق “أخبار 24”.
رابعاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وشملت الأوامر ما يلي:
تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.
إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للأحساء بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة.