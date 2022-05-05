تعاون سعودي أمريكي قادم لتسريع نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة

بدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه أمس (الأربعاء) زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين في قطاعات الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.
والتقى السواحه خلال اجتماعاته برئيس مجموعة أومنيكوم الإعلامية “OMG” ومدير عملياتها داريل سيم، بهدف تسريع نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة وتطوير القدرات الإبداعية لأبناء وبنات الوطن.
كما بحث الاجتماع أهمية تعزيز التعاون ودعم برنامج “IGNITE” الذي أطلقته المملكة خلال النسخة الأولى من مؤتمر “LEAP” التقني لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه، إلى جانب إنشاء فعاليات إعلامية رقمية خلاقة ومبتكرة تدعم جهود المملكة في مجالَي الابتكار والاقتصاد الرقمي. وفق “أخبار 24”.
وشملت الاجتماعات أيضًا عددًا من شركات التقنية المتخصصة في التقنية المالية والبرمجيات، وإدارة الاستثمارات البديلة.