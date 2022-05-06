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جديد المحليات > “الأرصاد”: استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على 8 مناطق.. وأمطار رعدية متوقعة بأخرى
06/05/2022   8:54 ص

“الأرصاد”: استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على 8 مناطق.. وأمطار رعدية متوقعة بأخرى

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

توقع المركز، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، وأنه لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على 8 مناطق.. وأمطار رعدية متوقعة بأخرى

جديد المحليات
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