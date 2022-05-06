أميرا مكة والشرقية يشكران القيادة على إنشاء هيئتي تطوير الطائف والأحساء

رفع أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وأمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لصدور الأمر الكريم بإنشاء هيئتي تطوير الطائف والأحساء.
وقال أمير مكة إن إنشاء هيئة تطوير الطائف استمرار لمتابعة وحرص القيادة على رفعة وتقدّم الخدمات للمحافظات؛ ولمواكبة التطور الحضاري في المملكة بشتى المجالات بما يحقق جودة الحياة.
كما رفع الأمير خالد الفيصل الشكر بمناسبة تعيين محافظَين لجدة والطائف.
من جانبه أعرب أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز عن شكره للقيادة على تأسيس هيئة تطوير محافظة الأحساء، مؤكدا أن ذلك يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والحرص على تطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم. وفق “أخبار 24”.