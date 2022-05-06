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جديد المحليات > منها مشاريع بـ 1.5 مليار.. “التنمية السياحي” يعرض أرقامه الإيجابية في الربع الأول من 2022
06/05/2022   8:52 ص

منها مشاريع بـ 1.5 مليار.. “التنمية السياحي” يعرض أرقامه الإيجابية في الربع الأول من 2022

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كشف صندوق التنمية السياحي اليوم الخميس عن أرقامه الإيجابية وإنجازاته المستمرة التي حققها خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، فيما يتعلق بالمشاريع والشراكات وغيرها.

وأوضح أنه تم اعتماد 6 مشاريع سياحية استراتيجية بقيمة 1.5 مليار ريال، وأطلقت 3 برامج رئيسية؛ هي المسار السياحي بالتعاون مع “كفالة”، وبرنامج تطوير الخريجين، وصندوق الملكية الخاصة بالتعاون مع شركة “دراية”.

كما عقد الصندوق شراكات واتفاقيات مع عدد من الجهات منها وزارة الثقافة، وصندوق التنمية الثقافي، وراديسون بلو، ودويتش هوسبيتالتي، وحقق الجائزة الفضية من منظمة “ستيفي” العالمية. وفق “أخبار 24”.

وأبرز الصندوق مشاركاته المحلية والعالمية، والتي تمثلت في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (العلا)، ومعرض MIPIM في مدينة كان الفرنسية، وملتقى الاستثمار في الجوف ومؤتمر وجهة الغد بالأحساء.

سياحة

منها مشاريع بـ 1.5 مليار.. “التنمية السياحي” يعرض أرقامه الإيجابية في الربع الأول من 2022

جديد المحليات
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