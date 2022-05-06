إدارة الاتحاد تنجح في جدولة مستحقات “بوني”

نجحت إدارة نادي الاتحاد في حل قضية مستحقات اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني البالغة 9 مليون ريال، والتي كانت يجب على الإدارة حل هذه القضية حتى يحصل على شهادة الكفاءة المالية الصيفية.
وتوصل الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلى اتفاق مع اللاعب لتسديد مستحقاته على دفعات، وبالتالي خرجت مطالبته رسميا من شروط شهادة الكفاءة المالية الصيفية المقبلة، والتي تستوجب سداد كافة الالتزامات المستحقة حتى 31 مارس 2022.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قدر أصدر حكمًا نهائيا قبل شهر مارس الماضي لصالح اللاعب الإيفواري.
وتعاقد الاتحاد مع بوني خلال الانتقالات الشتوية 2020 لمدة موسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر قبل أن يتم انهاء عقده في شهر نوفمبر من العام نفسه. وفق “أخبار 24”.