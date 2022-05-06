نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > إدارة الاتحاد تنجح في جدولة مستحقات “بوني”
06/05/2022   8:52 ص

إدارة الاتحاد تنجح في جدولة مستحقات “بوني”

+ = -
807

نجحت إدارة نادي الاتحاد في حل قضية مستحقات اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني البالغة 9 مليون ريال، والتي كانت يجب على الإدارة حل هذه القضية حتى يحصل على شهادة الكفاءة المالية الصيفية.

وتوصل الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلى اتفاق مع اللاعب لتسديد مستحقاته على دفعات، وبالتالي خرجت مطالبته رسميا من شروط شهادة الكفاءة المالية الصيفية المقبلة، والتي تستوجب سداد كافة الالتزامات المستحقة حتى 31 مارس 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قدر أصدر حكمًا نهائيا قبل شهر مارس الماضي لصالح اللاعب الإيفواري.

وتعاقد الاتحاد مع بوني خلال الانتقالات الشتوية 2020 لمدة موسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر قبل أن يتم انهاء عقده في شهر نوفمبر من العام نفسه. وفق “أخبار 24”.

إدارة الاتحاد تنجح في جدولة مستحقات “بوني”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885209397.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.