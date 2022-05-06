” أبو بكر” يظهر في تدريبات النصر قبل مواجهة الشباب

ظهر محترف النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر، مساء الخميس، خلال مران فريقه الختامي استعدادا لمواجهة الشباب في الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة.
وركض أبو بكر خلال مران النصر، حيث بدأ فترة الإعداد من خلال تدريبات الركض، والسرعات، لتجهيزه بدنيًا بعد أن كان يتردد على عيادة النادي الأيام الماضية.
وكان اللاعب قد غاب عن المشاركة مع زملائه بعدما تعرض إلى إصابة تمزق في أنسجة القدم، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وفق “أخبار 24”.
وبدأن مران النصر، بتمارين لياقية متنوعة باستخدام الكرة، أعقبها تدريبات تكتكية مختلفة للاعبين من خلال تقسيمهم غلى مجموعات صغيرة، قبل أن يختتم المدرب الأرجنتيني إنخيل روسو التدريبات بمناورة كروية على منتصف المعلب، وعقب انتهاء الحصة التدريبية دخل الفريق المعسكر الخاص بالمباراة.