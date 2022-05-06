مجلس التعاون يدين بأشد العبارات سماح إسرائيل للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حمايتها

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، اليوم الخميس بأشدّ العبارات سماح إسرائيل للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حمايتها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.
وشدّد الحجرف على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني. وفق “أخبار 24”.