بالفيديو والصور.. بمباراة مثيرة.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الباطن بدوري المحترفين

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره الباطن، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري المحترفين.
وسجل هدف الشوط الأول من المباراة لاعب الباطن فابيو أبرو من ركلة جزاء سددها بنجاح في مرمى الأهلي بالدقيقة (29)، قبل أن يتعادل كارلوس ادواردو لفريق الأهلي في الدقيقة 65.
وعاد فريق الباطن ليتقدم مجددا في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب عبدالعزيز العرياني، ليتعادل اللاعب هيثم عسيري للأهلي في الدقيقة 85.
وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الباطن إلى 26 نقطة بالمركز الخامس عشر.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
ارتكب لاعب الأهلي عمر السومة في الدقيقة (4) خطأ ضد لاعب الباطن فابيو أبرو.
وسدد لاعب الأهلي علي مجرشي كرة في الدقيقة (5) تصدى لها حارس مرمى الباطن كومبانيا.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة (18) ضد لاعب الأهلي علي مجرشي بعد خطأ ارتكبه ضد لاعب الباطن يوسف الشمري.
واحتسب حكم المباراة في الدقيقة (27) ركلة جزاء لفريق الباطن بعد العودة لتقنية الفيديو إثر عرقلة علي مجرشي للاعب الباطن حسين العيسى.
وسدد لاعب الباطن فابيو أبرو في الدقيقة (29) ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الأهلي متقدمًا لفريقه بهدف.
وواصل فريق الأهلي الضغط عقب سكون شباكه الهدف وأرسل لاعبه أليوسكي في الدقيقة (38) كرة عرضية أمسك بها حارس الباطن.
وأهدر لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب في الدقيقة (40) فرصة تسجيل بعدما وصلته الكرة من زميله أليوسكي.
وأرسل لاعب الأهلي أليوسكي في الدقيقة (43) كرة عرضية حولها زميله عبدالباسط هندي برأسه أعلى مرمى الباطن.
وفي الدقيقة 46 أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي فرانك كوم، أعقبها بطاقة لزميله في الفريق علي الأسمري في الدقيقة 55.
وأجرى المدير الفني لفريق الأهلي روبرت سيبولدي تبديلا في الدقيقة 61 بدخول اللاعب هيثم عسيري بدلا من محمد المجحد.
وتمكن اللاعب البرازيلي كارلوس ادواردو من تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 65 بعد تمريرة من اليوسكي حولها إدواردو بمقصية رائعة في شباك الباطن.
وسجل اللاعب عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني لفريق الباطن في الدقيقة 78، مستغلا عرضية أرضية حولها من لمسة واحدة لداخل شباك الأهلي. وفق “أخبار 24”.
وقرر مدرب الأهلي الدفع باللاعب زياد الجهني بدلا من علي الأسمري في الدقيقة 79، ليشهر بعدها الحكم البطاقة الصفراء في الدقيقة 83 في وجه لاعب الأهلي اليوسكي.
وعادل فريق الأهلي النتيجة في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب هيثم عسيري، بعدما تمكن من الحصول على الكرة أمام منطقة الجزاء، ليخترق بعدها في اتجاه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.
هدددددف!⚽
د29′ الهدف الأول لـ الباطن عن طريق فابيو ابرو
الباطن 1 × 0 الأهلي#الباطن_الأهلي#SPL | #SSC pic.twitter.com/LzcyLtAPWA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 5, 2022
مقصّية السوبر 🤯✂️⚽️
إداوردو يمنح #الأهلي التعادل 👏💚.#الباطن_الأهلي pic.twitter.com/YBI72p1pe3
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 5, 2022
الورقة الرابحة 💪⚽️
مهارة فنية ثم تمريرة تصل للبديل عبدالعزيز العرياني ليسكنها في شباك #الأهلي 👌🥅.#الباطن_الأهلي pic.twitter.com/zIllQqOXrR
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 5, 2022
هدددددف!⚽
د85′ هدف التعادل لـ الأهلي عن طريق هيثم عسيري
الباطن 2 × 2 الأهلي#الباطن_الأهلي#SPL | #SSC pic.twitter.com/NlBMu6VuxW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 5, 2022