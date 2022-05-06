بمكافآت تصل لـ 11 ألف ريال.. “السوق المالية” تطلق برنامجاً لتأهيل الخريجين

أطلقت هيئة السوق المالية، برنامجاً جديداً لتأهيل الخريجين المتفوقين لسوق العمل في عدد من التخصصات.
وأوضحت الهيئة، أن البرنامج يهدف إلى التأهيل على رأس العمل والحصول على الشهادات المهنية، وكذلك تنمية الجدارات الوظيفية ورفع مستوى المعرفة، مبينةً أن التقديم على البرنامج متاح للحاصلين على شهادة البكالوريوس والماجستير والدبلوم العالي في تخصصات المالية والقانون والمحاسبة والإدارة.
وأشارت إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية تصل إلى 8.5 ألف ريال للبكالوريوس، و11 ألف ريال للماجستير والدبلوم العالي، موضحةً أن الشروط تتضمن أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، وألا يزيد عمره عن 27 عاماً لخريجي البكالوريوس، و30 عاماً لخريجي الماجستير. وفق “أخبار 24”.