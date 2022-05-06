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جديد المحليات > بعد عودتها مجدداً.. وكالة المسجد النبوي تُحدد أوقات الزيارة للروضة الشريفة
06/05/2022   9:00 ص

بعد عودتها مجدداً.. وكالة المسجد النبوي تُحدد أوقات الزيارة للروضة الشريفة

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أوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي، أوقات الزيارة المُتاحة للرجال والنساء للصلاة في الروضة الشريفة، وذلك بعد عودتها مجدداً عقب توقفها منذ نهاية شهر رمضان وحتى مطلع شوال.

وبيّنت الوكالة، أن أوقات الزيارة للصلاة في الروضة الشريفة بالنسبة للرجال ستكون عبر فترتين الأولى من منتصف الليل إلى صلاة الفجر، والثانية من بعد الظهر إلى صلاة العشاء.

ونوهت إلى أن الفترة الأولى للنساء ستكون من بعد الفجر إلى قبل الظهر، والثانية من بعد العشاء وحتى منتصف الليل، مبينةً أن زيارة الروضة الشريفة تتطلب حجز موعد عبر تطبيقي “اعتمرنا” أو “توكلنا”.

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بعد عودتها مجدداً.. وكالة المسجد النبوي تُحدد أوقات الزيارة للروضة الشريفة

جديد المحليات
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