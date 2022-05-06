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جديد المحليات > كيف تتعامل مع طفلك حال تناوله أدوية أو مواد خطيرة؟
06/05/2022   9:01 ص

كيف تتعامل مع طفلك حال تناوله أدوية أو مواد خطيرة؟

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح وإرشادات حول كيفية التعامل حال تناول الطفل لأدوية أو مواد خطيرة.

وأوضحت المدينة، أن هذه الإرشادات تشمل ضرورة الحفاظ على الهدوء لحسن التصرف، وعدم إجبار الطفل على التقيؤ، وإبقائه مستيقظاً ومتنبهاً، بالإضافة إلى التأكد من سمية المادة من خلال الملصق.

ونصحت بمراقبة الطفل طول اليوم بعد الحادثة، والاتصال على الرقم 937 للحصول على التوجيهات، مع اصطحاب الطفل إلى مركز الطوارئ إذا لزم الأمر وإحضار عينة من المادة، داعيةً إلى ضرورة الاحتفاظ بالأدوية والمواد الخطيرة بعيداً عن متناول الأطفال لمنع حدوث حالات التسمم. وفق “أخبار 24”.

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كيف تتعامل مع طفلك حال تناوله أدوية أو مواد خطيرة؟

جديد المحليات
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