مقدماً الشكر للقيادة.. محافظ الطائف الجديد: نتطلع لتطوير المحافظة لتكون جاذبة لجيرانها

قدم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً لمحافظة الطائف.
وقال الأمير سعود بن نهار، إن ثقة القيادة مسؤولية كبرى، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد لما فيه خدمة القيادة والبلاد، وأن يتم تحقيق تطلعات أهالي محافظة الطائف لكل ما من شأنه الإسهام في تطويرها لتكون محافظة عصرية لساكنيها، وجاذبة لجيرانها مزدهرة وعامرة عبر دعم القيادة غير المحدود.
بدوره رفع الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة. وفق “أخبار 24”.
وسأل محافظ جدة، المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.