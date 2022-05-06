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جديد المحليات > اعتباراً من الأحد.. قصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات
06/05/2022   8:48 م

اعتباراً من الأحد.. قصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات

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يبدأ بعد غدٍ الأحد، تطبيق قرار قصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الأسبوع الماضي.

وجاء القرار الذي سيوفر أكثر من 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 5 آلاف ريال للمترجمين وأمناء المخزون.

وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، كما ستقدم حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.وفق “أخبار 24”.

الدليل الإجرائي

اعتباراً من الأحد.. قصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات

جديد المحليات
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