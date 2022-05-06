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06/05/2022   8:44 م

سيرة الجراح العالمي عبدالعزيز العقيلي الخالدي

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الجراح العالمي الكبير الدكتور الاستشاري عبدالعزيز بن علي بن زيد العقيلي أحد أمهر جراحي القلب على مستوى العالم ، ولد الدكتور عبدالعزيز في مدينة الطائف لما كان والده الشيخ علي بن زيد العقيلي مقيمًا هناك ، ووالده رحمه الله كان من أعيان بلدة الحلوة ، وقد انتقل الدكتور عبدالعزيز إلى العاصمة الرياض ، وواصل دراسته في مراحل التعليم العام في حي الشفا بالرياض ، ثم التحق بكلية الطب في جامعة الملك سعود بالرياض وتخرج منها ثم تخصص في جراحة القلب ودرس في الخارج حتى عاد إلى الوطن وهو من أمهر جراحي القلب في العالم ، وكانت عيادته في مستشفى الملك فهد بوزارة الحرس الوطني ، والآن في مركز الأمير سلطان في مستشفى القوات المسلحة ، وهو متزوج ولها عدة أولاد ويكنى ب أبي خالد أكبر أولاده الذكور ، والدكتور عبدالعزيز يحقق إنجازاته الوطنية والإقليمية والعالمية بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة حفظهم الله .

سيرة الجراح العالمي عبدالعزيز العقيلي الخالدي

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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