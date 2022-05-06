“واتساب” يزيد عدد أعضاء المجموعات إلى 512 عضواً ويتيح رفع ملفات بحجم 2 جيجابايت

أعلنت منصة “واتساب” المملوكة لشركة “ميتا بلاتفورمز” الأمريكية، عن زيادة عدد الأعضاء في المجموعات إلى الضعف، حيث أتاحت لمشرفي المجموعات إضافة 512 عضواً إلى المجموعة الواحدة، الأمر الذي يسهّل التواصل بين الموظفين في المؤسسات والشركات.
وتسعى المنصة من خلال هذه الخطوة إلى المنافسة مع تطبيقات أخرى مثل تليجرام التي تتيح إضافة أكثر من 100 ألف مستخدم للقناة الواحدة، مشيرةً إلى أن الميزة الجديدة سيتم تعميمها على المستخدمين بالتدريج.
كما أتاحت “واتساب” ميزة أخرى تمكّن المستخدمين من مشاركة الملفات كبيرة الحجم حتى 2 جيجابايت، وذلك عند الاتصال بالإنترنت من خلال شبكة الواي فاي، مما يُعد تقدماً كبيراً بعد سنوات من إتاحة المنصة مشاركة ملفات بحجم 100 ميجابايت فقط. وفق “أخبار 24”.