قال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين إن هيئات التطوير التي أنشئت بمدن المملكة تخلق تركيزا تنمويا لبعث كل مقوماتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يعزز تنميتها بشكل أسرع.
وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الجمعة) أن من صميم عمل هيئات التطوير التخطيط الاستراتيجي المستهدف على المدى البعيد، ولن تكون هناك تجارب تبذل من خلال الأمانات أو غيرها.
وأشار إلى أنه سيكون هناك دراسة شاملة استراتيجية بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية، ويسهم في ترشيد الإنفاق وتحقيق كفاءته، وهو ما سيحدث عبر تلك الهيئات.
وأكد على أهمية وجود تكامل بين الهيئات والأمانات، لأن أي تصادم في المهام بين الطرفين لن يساعد في تحقيق أهداف القيادة التي تسعى إلى تحقيق التنمية المتسارعة والمتوازنة وكفاءة الإنفاق وتنمية اقتصادية شاملة لجميع المناطق. وفق “أخبار 24”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمس الخميس أمرين ملكيين بإنشاء هيئتين لتطوير مدينتي الطائف والأحساء، على أن تعد الترتيبات التنظيمية وتحديد النطاق الإشرافي لاختصاصهما خلال 3 أشهر.
فيديو | عضو #مجلس_الشورى فضل البوعينين لـ #نشرة_النهار:
الهيئات تسهم في تسريع مشاريع التنمية والتخطيط الاستراتيجي للمدى البعيد ولابد من وجود تكامل أمثل بين الأمانات والهيئات في المناطق pic.twitter.com/NoVwGLuCJE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2022