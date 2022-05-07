دعت المديرية العامة للجوازات، إلى مراجعة عدد من الأمور التي تخص جواز السفر واشترطات الوجهة المُستهدفة قبل الشروع في السفر.
وأوضحت المديرية، أنه يجب التأكد من أن بيانات الجواز مقروءة والصورة واضحة، مع صدور تصاريح السفر اللازمة، والتأكد من مدة صلاحية الجواز (أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو أكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى).
وبيّنت أنه يلزم التأكد أيضاً من اشتراطات الدولة وجهة السفر من حيث طلب تأشيرة دخول، والتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة وجهة السفر، وأن يكون جواز السفر خالياً من التلف.
وفق “أخبار 24”.