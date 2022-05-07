أول تعليق من مدرب الفتح بعد التعادل أمام الاتحاد

علق المدير الفني لفريق الفتح، اليوناني جيورجيوس دونيس على تعادل فريقه أمام الاتحاد بنتيجة 4-4، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال دونيس في تصريحات بعد المباراة: “وجدنا صعوبة في الحفاظ على الهدف الأول بسبب قوة هجوم الاتحاد”.
وأوضح، أن فريقه حاول اللعب ندا لند مع الاتحاد لكنه فشل في إيجاد التوازن المطلوب خلال مجريات الشوط الأول.
وأشار إلى أن الخطأ ممنوع عندما تواجه هجوماً فيه أمثال رومارينهو وحمدالله، مؤكدًا أنه عندما يجدون هدايا يستغلونها بالشكل الأمثل ويسجلون. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن فريقه استطاع أن يعود بشكل أفضل في الشوط الثاني ويستفيد من أخطائه.