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جديد المحليات > بالفيديو.. إلغاء البصمة في منفذ الحديثة البري مع الأردن بسبب التزاحم
07/05/2022   6:55 ص

بالفيديو.. إلغاء البصمة في منفذ الحديثة البري مع الأردن بسبب التزاحم

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ألغى منفذ الحديثة الحدودي البري للمملكة مع الأردن، البصمة مؤقتا على المسافرين بسبب التزاحم الذي شهده المنفذ اليوم (الجمعة).

وأوضح مراسل قناة “الإخبارية” نايف الفندي، أن الازدحام بدء عند الساعة 4 مساءً للمسافرين القادمين من الأردن، مؤكداً أن الجوازات تعمل على إنهاء وتسريع إجراءات المسافرين.

وقال إنه من المحتمل يعود سبب الازدحام لتطبيق نظام البصمة، حيث إن البصمة لم تطبق على المسافرين في السابق، فيما أظهر فيديو تكدس عدد كبير من المركبات في المنفذ انتظارا لدخول المملكة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. إلغاء البصمة في منفذ الحديثة البري مع الأردن بسبب التزاحم

جديد المحليات
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