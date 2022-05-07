الطلاب يستعدون لاستئناف الفصل الدراسي الثالث غداً الأحد.. وهذه مواعيد الإجازات المطولة

يعود طلاب وطالبات التعليم العام، يوم (الأحد) القادم إلى مقاعد الدراسة، لاستئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثالث حضورياً، وفق التقويم الدراسي الجديد.
وسيشهد الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة مرتين الأولى يوم 24/10/1443 الموافق 25/05/2022 والثانية يوم 16/11/1443 الموافق 15/06/2022، فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 01/12/1443 الموافق 30/06/2022.
وكانت وزارة التعليم أكدت أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة يحقّق جملةً من المزايا والأثر الإيجابي الذي يسهم في رفع كفاءة التعليم بمنظومته الكلّية التي تشمل الطلبة، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات، حيث يسهم في تحسين الأداء التعليمي للطلبة، والحفاظ على التراكم المعرفي لديهم، إلى جانب دعم مهاراتهم، وممارسة أنشطة لا صفية متعددة. وفق “أخبار 24”.
كما أن الوزارة تسعى من خلال هذا التقويم إلى تطوير منظومة التعليم وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفع مستوى كفاءة العملية التعليمية.