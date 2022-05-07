“الأرصاد”: استمرار العوالق الترابية بالرياض والشرقية.. والفرصة مهيأة لهطول أمطار بجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
ونوه التقرير، إلى استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وبيّن أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، مع عدم استبعاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، فيما ستكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.