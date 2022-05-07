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جديد المحليات > شاهد.. تطوير جسر بطول 3.3 كلم في جزيرة شُورى بمشروع البحر الأحمر
07/05/2022   1:01 م

شاهد.. تطوير جسر بطول 3.3 كلم في جزيرة شُورى بمشروع البحر الأحمر

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كشفت شركة البحر الأحمر، آخر مستجدات العمل في مشروعات التطوير بالوجهة السياحية على طول الساحل.

وأوضحت الشركة أن الأعمال التطويرية مستمرة في مختلف المشروعات، ومن بينها جسر جزيرة شورى، الذي يعد أحد نقاط الوصول إلى الجزيرة الرئيسية.

ونشرت الشركة مقطع فيديو يظهر المرحلة التي وصل إليها العمل بالجسر؛ الذي يبلغ طوله 3.3 كيلومتر.

وكانت الشركة قد ذكرت في مارس الماضي أنه تم الانتهاء من تصنيع أكثر من 85 فيلا شاطئية وفلل عائمة في جزيرة “أمهات” التي ستحتضن منتجعين رئيسين يوفران 172 مفتاحا في وجهة البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مشروع البحر الأحمر سيبدأ استقبال السياح في نهاية العام الجاري مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى.

شاهد.. تطوير جسر بطول 3.3 كلم في جزيرة شُورى بمشروع البحر الأحمر

جديد المحليات
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