أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إحصائيات عن نسبة أداء النساء للعمرة والصلاة بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان الماضي.
وأوضح مرصد المرأة بالحرمين، أن 73% من النساء اللاتي أدين العمرة خلال الفترة من 20 إلى 30 رمضان، مواطنات، تليهن المعتمرات من الجنسية المصرية بنسبة 14%، ثم النساء من الجنسيات الخليجية بنسبة 4%، والباكستانية بـ5%، والهندية بـ3%.
وأبان أن 55% من اللاتي أدين الصلوات بالمسجد الحرام خلال الفترة نفسها؛ هن مواطنات، مقابل 2% من دول الخليج، و43% نساء من بقية الدول.
وفق “أخبار 24”.