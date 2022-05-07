مستجدات “كورونا”.. صفر وفيات مجدداً.. وارتفاع الإصابات الجديدة وانخفاض حالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، عدم تسجيل أي وفيات بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما شهدت الإصابات الجديدة ارتفاعاً، مع تسجيل انخفاض في حالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 15 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 755076 إصابة بالفيروس.
ولفتت عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، والسادسة منذ بداية الجائحة، ليبقى إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في مستوى الأمس البالغ 9099 حالة وفاة.
وأشارت إلى ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث تم تسجيل دخول حالتين جديدتين إلى العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 55 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 103 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 742451 حالة.
وفق “أخبار 24”.