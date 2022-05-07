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جديد المناطق > رياح شديدة تجتاح الأحساء وتؤدي لسقوط أعمدة وإشارات مرورية وانقطاع الكهرباء عن أحياء
07/05/2022   1:02 م

رياح شديدة تجتاح الأحساء وتؤدي لسقوط أعمدة وإشارات مرورية وانقطاع الكهرباء عن أحياء

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تسببت رياح شديدة شهدتها محافظة الأحساء، أمس (الجمعة) وفجر اليوم (السبت)، في سقوط عدد من الأجسام الصلبة وأعمدة الكهرباء، وبعض الأشجار في عدة مواقع.

وأدت الرياح الشديدة إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحياء المدينة، وسقوط عدد من الأشجار والإشارات المرورية.

وتداول ناشطون صوراً ومقاطع فيديو تظهر جانباً من الأضرار والتأثيرات التي خلفتها تلك الرياح.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر أمس الجمعة تنبيهاً برياح نشطة وسحب رعدية على الإحساء، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وفق “أخبار 24”.

رياح شديدة تجتاح الأحساء وتؤدي لسقوط أعمدة وإشارات مرورية وانقطاع الكهرباء عن أحياء

جديد المناطق
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