“الداخلية”: ضبط أكثر من 10 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفَّذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 10 آلاف مخالف، منهم نحو 7 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 3 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1008 مخالفين لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 352 شخصًا، 56% منهم يمنيو الجنسية، و36% إثيوبيو الجنسية، و8% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 103 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأضافت أنه جرى ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 84 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 80 ألف رجل، ونحو 4 آلاف امرأة. وفق “أخبار 24”.
وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 73.5 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1864 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 8 آلاف مخالف.