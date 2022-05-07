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جديد المحليات > “التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية للمراحل الدراسية للأسبوع السادس
08/05/2022   1:49 ص

“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية للمراحل الدراسية للأسبوع السادس

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أعلنت وزارة التعليم، جداول الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثالث وذلك عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت الوزارة، أن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية يبدأ البث المباشر له الساعة 7:30 صباحاً ويعاد طوال اليوم.

وكانت ‫إدارات التعليم بعدد من المناطق، قد اعتمدت مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي، بالتزامن مع عودة طلاب وطالبات التعليم العام اليوم (الأحد) إلى مقاعد الدراسة، لاستئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثالث حضورياً.

 

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية للمراحل الدراسية للأسبوع السادس

جديد المحليات
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