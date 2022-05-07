“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية للمراحل الدراسية للأسبوع السادس

أعلنت وزارة التعليم، جداول الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثالث وذلك عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت الوزارة، أن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية يبدأ البث المباشر له الساعة 7:30 صباحاً ويعاد طوال اليوم.
وكانت إدارات التعليم بعدد من المناطق، قد اعتمدت مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي، بالتزامن مع عودة طلاب وطالبات التعليم العام اليوم (الأحد) إلى مقاعد الدراسة، لاستئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثالث حضورياً.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السادس ، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD5ZPlv
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/F9T3Pbkpej
— قناة عين (@iEN_tv) May 7, 2022
وفق “أخبار 24”.