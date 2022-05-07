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جديد المحليات > غداً .. وزير “التعليم” يفتتح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022
08/05/2022   1:49 ص

غداً .. وزير “التعليم” يفتتح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022

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يفتتح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ غداً (الأحد)، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 بالرياض، معلناً انطلاق جلسات المؤتمر وورش العمل التي يتضمّنها، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، على مدى 4 أيام.

ويأتي المؤتمر امتداداً لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان، والإسهام في تنمية المجتمع، وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته، بالإضافة إلى بناء الشراكات ومد جسور التواصل مع أكبر المؤسسات التعليمية حول العالم، حيث تجتمع 262 جهة تعليمية محلية وعالمية.

ويُشارك في المؤتمر 110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية، إلى جانب 180 متحدثاً ومتحدثة في الجلسات والورش، مستعرضين الفرص المتاحة لتطوير التعليم ومحفّزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم، وذلك في 131 ورشة عمل، و11 جلسة.وفق “أخبار 24”.

كما يشارك عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات المحلية والدولية من 23 دولة، بوجود أكثر من 54 جامعة أمريكية، وما يزيد على 50 جامعة بريطانية، إلى جانب الجامعات السعودية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبيها، ومديري التعليم والمتخصصين في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم.

غداً .. وزير “التعليم” يفتتح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022

جديد المحليات
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