“منتجي الدواجن”: لا صحة لبيع بيض الدواجن بأسعار أقل في دول مجاورة

أوضحت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن، اليوم (الأحد)، حقيقة ما يُشاع حول تصدير منتجات البيض إلى دول مجاورة، وبيعها بأسعار أقل من الأسعار الموجودة في المملكة.
وأكدت اللجنة أن بيع البيض بأسعار أقل للدول المجاورة غير صحيح، وتم نفي ذلك في وقت سابق من الشركة المنتجة، مشيرةً إلى أن طبق البيض يتوفر حالياً في الأسواق المحلية بأسعار متفاوتة، ويُحدد سعره بناءً على أحجامه.
ونوهت إلى أن بيض المائدة موجود بوفرة في الأسواق المحلية التي تشهد تقارباً كبيراً في أسعاره مع دول الجوار، ووفرة في إنتاجه مع تأثر أسعاره بالأزمات العالمية.وفق “أخبار 24”.