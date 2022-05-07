“الجوازات” تجيب على عدد من الأسئلة الشائعة عن الجواز الإلكتروني

أجابت المديرية العامة للجوازات، اليوم (السبت)، عن عدد من الأسئلة الشائعة عن الجواز السعودي الإلكتروني، مشيرةً إلى عدم تغيّر رسوم الإصدار والتجديد الخاصة بالجواز.
وأوضحت أن رسوم إصدار الجواز الإلكتروني ما زالت كالسابق، حيث يتم تحصيل 300 ريال عن مدة 5 سنوات و600 ريال عن مدة 10 سنوات.
وأضافت أن مزايا الجواز الإلكتروني تتضمّن تصميمه بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة، مع مراعاة متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، وتزويده بشريحة إلكترونية تتضمّن بيانات مشفرة لحامل الجواز، إلى جانب دعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.
وفيما يخص استخراج تأشيرات الدخول للدول الأجنبية، أجابت “الجوازات” بأن الجواز الإلكتروني يساعد على إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الإلكترونية من المنافذ العالمية بشكل أسرع، مع ارتباط التأشيرات بالاتفاقات المبرمة بين الدول، مشيرةً إلى أنه يتم تسليم الجواز خلال 3-5 أيام عمل عبر البريد السعودي “سُبُل”.
وفق “أخبار 24”.